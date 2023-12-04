نقيب العاملين بالبنوك يطالب العمال للتصويت بكثافة ودعم السيسى بانتخابات الرئاسة

كتبت آية دعبس

نظمت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي قطاع المنوفية، برئاسة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مؤتمرًا حاشدًا بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على المشاركة الإيجابية، وانتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها ديسمبر الجارى.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، فضلًا عن تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لعدد من النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، للتأكيد على إنّ المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطني وديني.

وفي البداية، أشارت النائبة سولاف درويش ، أن الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة حكمه، بما في ذلك القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية.

وأضافت أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ودعت درويش إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار ،ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

وأوضح المشاركون أيضا ثمرة الإصلاح الاقتصادى الذى يتم خلال الفترة الحالية، وأكدت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع المنوفية ، على إنّهم سيدعمون وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ أنّه رجل المرحلة المناسب في هذا التوقيت، ولن يتمكن غيره من حماية مصر وإنقاذها من المؤامرات التي تُحاك ضدها في الوقت الحالي.