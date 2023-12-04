نقيب التطبيقيين: زيادة معاشات الأعضاء إلى 140 جنيها شهريا بدءا من يناير 2024

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إنه تقرر زيادة قيمة المعاشات للأعضاء المستحقين من 125 جنيها، إلى 140 جنيه شهريا، على أن يبدأ التطبيق بداية من يناير 2024، موضحا أن المعاش يُصرف كل 3 أشهر، وبالتالي سيتم صرف أول دفعة بالزيادة أبريل 2024، عن أشهر "يناير، فبراير، مارس".

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار زيادة المعاشات هو الثانى خلال العام الجارى، حيث كانت قيمة المعاشات الشهرية فقط 110 جنيه، واتخذ قرار بزيادتها إلى 125 جنيه بعد فوزه بمنصب النقيب العام للتطبيقيين، في يناير 2023، ثم تبعه القرار الأخير بالزيادة، وذلك بعد تحسين وضع النقابة المالى، وتحويله من العجز والدين والسحب عالمكشوف من البنوك إلى تحقيق فائض في الميزانية لعدة سنوات.

وكان قد أكد المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، ضرورة تعديل قانون النقابة، حيث أنشئ عام 1974 أى منذ حوالى 50 عاما ، ومازل يتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهما تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن النقابة تعرضت لعدة قضايا بسبب ثغرات فى قانونها، إلا أن النقابة تمكنت من الحصول على حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية النقابة فى الدمغات.