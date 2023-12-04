ندوة توعوية بكلية حقوق سوهاج عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت كلية الحقوق بجامعة سوهاج ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية" تحت شعار" صوتك مستقبلك -انزل شارك"، لتوعية كافة منسوبيها وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور رابح رتيب قائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور ماهر حامد وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور صبري جلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وصلاح حامد أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن دور الجامعة ليس بناء شخصية الطالب فقط، بل ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن، وخاصة في تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الانتخابية بكافة أنواعها، مؤكداً على أنّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تُعد واجباً وطنياً وقومياً، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصةً في هذا التوقيت، نظراً لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة.

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أنه شارك بالندوة 500 طالب وطالبة من الكلية، مؤكداً على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لمصر أمام المتربصين في الداخل والخارج،، وحث الطلاب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لأنها المستقبل نحو السلام والديمقراطية، موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعم المادي والمعنوي لكافة الفعاليات التي تنظمها الكلية.