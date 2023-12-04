ودعت النائبة عن الحزب الديمقراطي إلى ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الاثنين.

وأضافت أنه لابد من العمل لتجاوز هذه المشكلة حتى لا تؤثر على حظ الرئيس جو بايدن في الفوز بالانتخابات المقبلة، مؤكدة أنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على سمعتها العالمية.

وأشارت براميلا جايابال إلى أنه إذا قامت الإدارة الأمريكية بتنفير جميع حلفائها في الشرق الأوسط فهذا لن يساعد لضمان فوز الرئيس بايدن محليا.