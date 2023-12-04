اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:53 ص
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منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل منتخبات بطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:51 ص
منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل منتخبات بطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية جانب من الحدث
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، ببيت شباب سموحة، منتخبات بطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية الأزهرية (لقطاع الإسكندرية)، والذي يضم عدد (7) مناطق أزهرية هي: (الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - الشرقية - الغربية - البحيرة - جنوب سيناء).
 
وافتتحت البطولة بالاجتماع التحضيري للبطولة، في حضور فضيلة رئيس المنطقة، و تامر علي الشامي مدير إدارة المسابقات الرياضية بقطاع المعاهد الازهرية، ومنتخبات المناطق ومشرفيهم، وهيئة الإشراف على البطولة؛ حيث تم الاقتراع وتحديد المناطقة المتنافسة وترتيبه، كما ألقى رئيس المنطقة كلمة حث فيها الطلاب المشاركين على التحلي بالروح الرياضية، والتخلق بالخلق الحسن والسلوك القويم، مبينًا لهم الجهود التي يقوم بها الازهر الشريف لرعاية أبنائه في كل المجالات.
 
وتتشكل هيئة الإشراف على البطولة من محمد محمود عزمي (مدير البطولة)  أمير على شحاتة (مشرف رياضي) الحسن أحمد أبو المجد (مسئول تنفيذي) إسلام عبد الرحمن يعقوب (مشرف ادارى) ناجي ابراهيم محمد (مسئول مالي).
 
 
 






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