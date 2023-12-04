ممثل الكنيسة بالفيوم: المشاركة الانتخابية رصاصة فى قلب قوى الشر

الفيوم رباب الجالي

قال ممثل الكنيسة خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، أن القرآن والإنجيل أكدا على مباركة شعب مصر والأمان فى أرض مصر، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل عينه ساهرة، ويحمى الوطن ولدينا الكثير من الإنجازات أهمها إعلان مصر خالية من فيروس سى، وموقفه فى القضية الفلسطينية، وقوله إننا ضد تهجير الفلسطينيين وأننا لن نفرط فى شبر من أرض سيناء، وجميعنا نعلن أن فلسطين عربية والقدس عاصمتها، ونشكر الله أنه أرسل لنا فى الوقت المناسب رئيس فخر لكل المصريين، وكل العالم أصبح يعمل ألف حساب لمصر والمشاركة فى الانتخابات هى الرصاصة فى قلب قوى الشر، والعالم كله يتابع الانتخابات فى الخارج، والحرب من حولنا على شعب مصر، وعلى القيادة السياسية ومصر تحتاج أبناءها.

وكان المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بدأ بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة قيادته لمصر، وكيف أنه حمى مصر من السقوط، ووقف بالمرصاد لأعدائها الذين أرادوا لها السقوط، وتم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبرى مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته إلى بر الأمان، بالإضافة إلى دعم مصر لغزة والقوافل التى قدمتها مصر لأهالى غزة.

وكان شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة الوطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، قيام المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وامتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغانى الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب واللواء احمد العوضى النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.