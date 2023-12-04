ممثل الجناح السعودى بمعرض "إيديكس": نسعى لتعزيز التعاون الدفاعى مع مصر

كتب محمد عبد العظيم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وقال ممثل الجناح السعودي: "نحن نتواجد داخل المعرض في بلدنا الثاني مصر.. وتواجدنا مهم لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة والدول الأخرى.. ونشارك بـ 5 صناعات تمثل التصنيع العسكري في العالم".

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.