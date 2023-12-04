"مسرح العمليات" يكشف بالوثائق مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.. فيديو

كتبت إسراء عبد القادر

رصد الكاتب الصحفي زكى القاضى، مدير تحرير اليوم السابع، فى حلقة جديدة من برنامج " مسرح العمليات "، المخطط الصهيونى لدعم خطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، حيث رصد عدد من مخططات الاحتلال الاسرائيلى على مدار 60 يوما منذ اندلاع الأزمة فى قطاع غزة.

وسلط البرنامج الضوء على تطورات التعامل المصري مع قضية التهجير، وكيف كانت اللغة الشعبية والرسمية على مستوى الحدث، حيث أكد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة رفض مصر المطلق لمسار التهجير، باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية.

هذا فيما يواصل الاحتلال الاسرائيلى توجيه ضرباته لعدد من مدن قطاع غزة، وسط سقوط عشرات الشهداء والمصابين.