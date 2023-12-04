مدينة فرشوط بقنا تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور

قنا صابر سعيد

شهدت مدينة فرشوط بقنا، تنظيم مؤتمر انتخابي لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدنية فرشوط شمال محافظة قنا والنائب محمد القاضي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت أولي فعاليات المؤتمر بسماع آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو توضيحي عن مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، والمشروعات التي شهدتها المحافظة ومصر.

وقال محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب، إن مصر خلال السنوات الماضية شهدت العديد من المشروعات التي جاءت بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي عبر بمصر لبر الأمان ودافع عنها في الداخل والخارج، كما تحدث عن القضية الفلسطينية ودافع عنها.

وأوضح القاضي، أن أهالي مركز فرشوط لديهم وعي كامل وسوف يخرجون للتصويت في الانتخابات الرئاسية لتلبية نداء الواجب الوطني، وأن المؤتمر من أجل الانتخابات الرئاسية.

وأشار اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، إلي أن الجميع خلف القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية ونؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية وذلك ردا للجميل، كما قدم الشكر للحاضرين والقائمين على تنظيم المؤتمر.

وقالت سحر صدقي، عضو مجلس النواب، إنها تتقدم بالشكر لأهالي مركز فرشوط على تنظيم المؤتمر، وأن الجميع حضر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأسباب عديدة منها الأمن والأمان والتنمية من خلال مبادرة حياة كريمة التي جعلت القرى تعيش مثل حياة المدن، وكذلك تمكين المرأة في كافة المجالات ومنها مجلس النواب الذي به 25% نائبات، مؤكدة أنه لا توجد تنمية حقيقة إلا بوجود المرأة بجانب الرجل.

وأوضح أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وصعيد مصر شهد العديد من المشروعات ومنها مبادرة حياة كريمة، ومن مركز فرشوط نتحدث عن دعم المركز في الانتخابات الرئاسية وهذا المركز كان صاحب المركز الأول في التصويت، ودائما في وقت الخطر يتلف المصريين بجانب بعضهم ببعض.

وكان قد نظم مستقبل وطن، قد أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بقاعة نادي الألومنيوم في نجع حمادي شمال محافظة قنا، حيث توافد الآلاف أيضا من أبناء محافظة قنا في أول مؤتمر انتخابي بالمحافظة.

وعرض المؤتمر عدد من المشروعات التي حدثت في مصر بالسنوات الأخيرة والتي منها مشروع حياة كريمة أكبر مشروع شمل مشروعات بكل أماكن مصر ومنها صعيد مصر والتي غيرت الحياة.

ونظم الحزب أيضا مؤتمر انتخابي بمدينة قفط جنوب المحافظة بحضور أكثر من 11 ألف مواطن من مختلف الفئات أبناء محافظة قنا، وعرض خلال المؤتمر إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ودعوة المواطنين لتلبية نداء الواجب الوطني في الانتخابات الرئاسية.