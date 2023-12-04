اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مخطط تطوير عواصم المحافظات: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:02 م
مخطط تطوير عواصم المحافظات: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات وحدات سكنية - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالي من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلا، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة. 
 
وتضمن هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح المصريين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتم البدء في تنفيذ 32 موقعًا في 13 محافظة بإجمالي 112.4 ألف وحدة سكنية. 






عواصم المحافظات

تطوير عواصم المحافظات

مخطط تطوير عواصم المحافظات

المناطق العشوائيه غير المخططه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة