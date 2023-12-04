محافظ الوادى الجديد: نقل اختبارات وظائف المهندسين للداخلة تخفيفا على المتقدمين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن عقد اختبارات القبول بقاعة دكتور سيد سيف بمدينة الداخلة وذلك في تمام الساعة 9 صباحًا غداً الأربعاء وذلك تخفيفًا عن كاهل الشباب المتقدمين لاختبارات وظيفة مهندس بالمسابقة المعلن عنها بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

وكانت محافظة الوادى الجديد، أعلنت عن حاجتها للاستعانه بعدد من المهندسين حديثي التخرج بمراكز المحافظة الخمس في تخصصات مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط عمرانى، مهندس الكترونيات، مهندس عماره، مهندس مساحة، مهندس نظم معلومات.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن من شروط التقديم حصول المتقدم على بكالوريوس هندسه تخصص مطابق للوظيفه المتقدم لها، ويتم التوزيع بكافة مراكز المحافظه على حسب الاحتياط الفعلي وتم تقديم الطلبات باليد بالمراكز التكنولوجيه بالوحدات المحليه التابعه لديوان عام المحافظه وذلك في الفترة من 22 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الماضى.