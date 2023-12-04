محافظ الشرقية يلتقى رئيس جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والوفد المرافق له لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة أثناء الانتخابات الرئاسية، في حضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتزرو جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعمداء الكليات وقيادات الجهاز التنفيذي وذلك بمكتبه بالديوان العام.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين والطلاب بمختلف كليات الجامعة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الداخل في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت ، لممارسة حقه الدستوري والقانوني، واستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل أفضل للوطن.

وأثنى محافظ الشرقية على الدور التربوي المهم لأساتذة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلبة والطالبات قائلا ؛ هم أمانة في أعناقنا نقوم بتشكيل وعيهم وننمي آليات ممارسات الديمقراطية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم ليصبحوا نواة تسهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين للأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية ، حتى تظهر محافظة الشرقية خلال هذا العرس الديموقراطي، بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و 932 ناخباً وناخبة ، سيدلون بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية، قائلا ؛ أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن

واستعرض المحافظ حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، برؤية واضحة من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين إلي الأفضل ، لافتا إلي أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان والتعليم والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والصحة والتموين والطب البيطري، غير مسبوق ، واستطاع أن يغير شكل حياة المواطنين، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال السنوات العشر الماضية تخطي 62 مليار جنية ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره وامتنانه لدعوة محافظ الشرقية له، والنواب رئيس الجامعة والعمداء لمشاركة الجهاز التنفيذي في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ على مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء علي أرض مصرنا الحبيبة.