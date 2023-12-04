مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر

وكالات

دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات ما وصفها بالهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

ودعا المجلس إلى الإفراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وقد أعلن الناطق العسكرى باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إنه تم استهدفنا صباح الأحد، سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف سريع في بيان، بثته قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم استهدف السفينتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية .

وتابع الناطق العسكرى باسم الحوثيين أنه استهدفنا السفينتين الإسرائيليتين بصاروخ وطائرة مسيرة.