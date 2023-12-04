اليوم السابع
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لجان لمتابعة الانضباط الإدارى وجاهزية المدارس للانتخابات فى كرداسة وأبو النمرس

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:38 م
لجان لمتابعة الانضباط الإدارى وجاهزية المدارس للانتخابات فى كرداسة وأبو النمرس متابعة الانضباط الإدارى وجاهزية المدارس للانتخابات فى كرداسة وأبو النمرس
كتبت – مرام محمد

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وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لجانًا بقيادة سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية والتوجيه المالي والإداري، إلى إدارتي أبو النمرس التعليمية وكرداسة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.
 
وشهدت الجولة بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي، ومتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري، والوقوف على مدى الاستعدادات للعرس الانتخابى، وتوجيه الجميع للمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل الوطن.
 
جاء ذلك بحضور السيد عاشور مدير عام إدارة أبو النمرس، وأمل حنفي وكيل الإدارة، ومدير عام إدارة كرداسة الدكتورة نجوى عبد المعطي، وداليا زكريا وكيل الإدارة.
 
وأصدرت وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس وضرورة نشر الوعى الانتخابي ومشاركة الجميع في الاستحقاق الدستوري.
 
لجنة لمتابعة الانضباط الإدارى بالمدارس
لجنة لمتابعة الانضباط الإدارى بالمدارس

متابعة جاهزية المدارس للانتخابات الرئاسية
متابعة جاهزية المدارس للانتخابات الرئاسية

متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس
متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس

متابعة سير العملية التعليمية في الجيزة
متابعة سير العملية التعليمية في الجيزة

 







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