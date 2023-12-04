كيف نجحت الدولة المصرية فى جذب المستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة

كتبت رحمة رمضان

حققت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنجازات غير مسبوقة وتاريخية فى مجال الطاقة المتجددة، واتخذت عدد من القرارات الهامة لتشجيع و تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذا المجال خلال الـ10 سنوات الماضية، بهدف تنفيذ خطة الدولة لخلق مزيج الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، وفيما بلى أهم القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين في هذا المجال:

1- إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما أعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

3- الاعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .

4- اصدار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

5- اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ).

6- إصدار قواعد عمل الشركات الخاصة في مجال انشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مع منح اعفاء للشركات من سداد رسوم التصاريخ والتراخيص الصادرة من الجهاز لمدة 10 سنوات

7- تعديل طريقة سداد تأمين الاستهلاك للمشتركين باتاحة تقسيط التامين لمدة سنة بدون فوائد

8- بدء المشورة المجتمعية مع كافة الاطراف المعنية باصدار قواعد عمل مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private

9- إصدار نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لانشاء محطات انتاج طاقة كهربائية من المخلفات Waste to Energy

10- تعديل شروط تصاريح وتراخيص التوزيع والانتاج

12- اصدار قواعد انشاء محطات انتاج طاقة كهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي

13- تقليص فترة اصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين وتيسيرا علىهم خاصة الذين يتقدموا للحصول على تصريح لاستلام شبكات قائمة تم السماح باصدار التصريح والترخيص فى جلسة واحدة

14- اصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين في تحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة التابعة لهيئة انتاج وتنمية استخدام الطاقة الجديدة.