اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 06:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:23 ص
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم بيت لحم
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم .

وكانت قد ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل في خبر عاجل لها أن قوات الاحتلال نشرت قناصة خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزةبعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي،

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة