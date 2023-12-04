قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

رامى محيى الدين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم .

وكانت قد ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل في خبر عاجل لها أن قوات الاحتلال نشرت قناصة خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزةبعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي،

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.