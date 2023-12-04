فرع ثقافة الأقصر يقدم توعية للشباب لمواجهة خطر المخدرات وأهمية القيم الإيجابية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر ، على مدار الأيام الماضية، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع" تحدث خلالها على حسان مسؤول الفرع، عن المخدرات لصحة الشباب وتدميرهم، ومعاناة الأسر التى بها مدمن مخدرات، وهلاك الفرد المدمن وخطورته على من حوله، وعقدت محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية في مجتمعنا المصري" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول القصر، موضحاً القيم الإيجابية وأثرها على الشارع المصري، وخطورة القيم السلبية حينما تتفشى في المجتمع، والمواطنة والانتماء من أهم ما يتميز به المجتمع المصري.

فيما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الفن ودوره في المجتمع"، ألقاها محمد فتحي مسئول المكتبة، موضحاً أنواع الفن وتغير الفن لبعض القوانين، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التعاون وسعادة الأمة" أوضح حسب الله أحمد أثر التعاون في تقدم المجتمع، ولابد من التعاون في الوقت الراهن لصد العدوان وأن نكون يد واحدة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها زكريا بدري.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذها هشام النحاس لرواد المكتبة، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز أداره ممدوح محمد، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة عمل حلق من المعدن نفذتها أنوار أيمن، مستخدمة دلاية حلق وشكل معدن، وورشة عمل حلق من الحروف والقلب نفذتها أشرقت أيمن، مستخدمة حروف وقلب ومسامير مقطرة ودلاية حلق وحلقات، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.