فتح 4951 ملف طبى لأسر بالبحر الأحمر ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحم ر، أنه تم فتح 4951 ملف طب الاسرة حتى الآن ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث أكد الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، أنه تم إنشاء 1149 ملف بإدارة الغردقة، و1046 بإدارة رأس غارب، و1032 بإدارة سفاجا، و679 بإدارة القصير، و500 بإدارة مرسى علم، و500 ملف بإدارة الشلاتين.

من جانبها أوضحت الدكتورة هديل يحيي مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بالمديرية مشاركة طلاب مدرسة التمريض بالغردقه في عملية التسجيل الطبى لإنشاء ملفات طب الأسرة وذلك إلى جانب قيامهم بالأعمال التمريضية، سعيا لتطوير الآداء التمريضي بما ينعكس على توفير أفضل خدمة للمنتفعين والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وتفقد الدكتور محمود بدوي المنسق المركزي للمبادرة وأحمد عبد اللطيف من إدارة التمريض بالوزارة بالمرور على وحدة الأحياء بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم موجهين الشكر لمديري الإدارات الصحية والفرق المعاونة لسرعة فتح ملفات طب الأسر.

جاء ذلك ضمن حرص وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق أعلى رضا للمنتفعين ووصول الخدمة الطبية لكل محتاجيها ومن أجل تغطية صحية شاملة للمواطنين.