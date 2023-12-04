اليوم السابع
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غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في لبنان

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:03 م
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في لبنان قصف مدفعي- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا، وسهل مرجعيون وتلة الحمامص وتل نحاس تعرضت لقصف إسرائيلي، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوكالة، أن المسيرات اللبنانية أغارت على تلة الحمامص وتل نحاس، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل مضيئة فوق المناطق المذكورة.

ومنذ أن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حربها العدوانية على قطاع غزة  في اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، تقصف القوات الإسرائيلية من حين إلى أخر مناطق الحدود اللبنانية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على المناطق الحدودية اللبنانية، منذ أكتوبر الماضي عن مقتل صحفيين ومدنيين أخرين، كما قتلت إسرائيل ما يقرب من 20 ألف شخصا بينهم ما يزيد عن 70% من الأطفال والنساء، في قطاع غزة.

 

 







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