عوامل الأمان طقم تحويل السيارات للغازX10 معلومات

كتبت – مروة الغول

أعلنت وزارة البترول فى الفترة الأخيرة عن تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، وتتضمن أهم عوامل الأمان في مجموعة طقم تحويل السيارات للغاز الطبيعى الأتى..

1-تصنع اسطوانة الغاز الطبيعى ممن سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها .

2-منظومة تشغيل الغاز الطبيعي بالسيارات آمنة جداً فأسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق "أوتوماتيكي" مهمته غلق الاسطوانة لمنع تسرب الغاز.

3-مواسير الغاز والوصلات الخاصة تصنع من الصلب الخالي من اللحامات والذي يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها.

4-ماسورة الغاز يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي لمنع تراكم شحنات الكهرباء "الإستاتيكية".

5-صمام الغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

6-مفتاح التحويل ووحدة التحكم بالسيارة يتم من خلالهما تحويل تشغيل السيارة من غاز إلى بنزين "اتوماتيكياً" حال حدوث نفاذ للغاز الأمر الذي يحول دون التوقف المفاجئ للمحرك

7-صمام الشحن والذى يحتوي على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين.

8-خراطيم التهوية تضمن إزاحة أي غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الاسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.

9-صمام الأسطوانة والذى يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الاسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة.

10-عند تدفق الغاز خارج الاسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر في ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكياً.