عضو الحملة الرسمية للسيسى بالفيوم: على كل فئات المجتمع المشاركة بالانتخابات

أكد الدكتور كريم سلام عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى، ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع فىالانتخابات الرئاسية والتوجه للصناديق خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات، ونوجه الجميع للتوجه إلى صناديق الانتخابات فالمشهد الانتخابى مسئولية وطنية وواجب وطنى ورسالة لكل العالم أن الشعب المصرى خلف قيادته الحكيمة وداعما للرئيس السيسى، وننوه أن الدولة المصرية فى ظل قيادة للرئيس لها قوة واضحة وهو ما ظهر جليا فى الفترة المادية وقدرة مصر على فرض شروطها لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وجهود مصر فى قضية تبادل الأسرى، وحان الوقت لرد الجميل وتصدير مشهد انتخابى مشرف، وجميعنا نثق فى أهالى الفيوم بعدما شاهدناه اليوم من احتشاد.

وكان بدأ المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسى خلال فترة قيادته لمصر، وكيف أنه حمى مصر من السقوط، ووقف بالمرصاد لأعدائها الدين أرادوا بها السقوط، وتم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبرى مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته إلى بر الأمان، بالإضافة إلى دعم مصر لغزة والقوافل التى قدمتها مصر لأهالى غزة.

وكان شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة وطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، قيام المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وامتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغانى الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.