طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات معتدل بالكويت وبارد فى البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية"

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.".

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي و مائج باتجاه مضيق باب المندب.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 المد الثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:08

وفي بحر عمان الموج خفيف ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 19:06.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب وبارد نسبياً خلال الليل، ويكون معتدل بوجه عام مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار.

الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 26 م درجة الحرارة الصغرى 16 م

الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 35 %