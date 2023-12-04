اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط تاجر لتصرفه بـ250 طن سكر فى السوق السوداء بسوهاج

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 04:46 م
ضبط تاجر لتصرفه بـ250 طن سكر فى السوق السوداء بسوهاج هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قالت هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم ضبط تاجر بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، إثر استيلائه على 250 طن سكر، وتم استلامهم من البورصة السلعية، وتصرفه بهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.
 
وحررت "أبو الفتوح" محضرًا بالواقعة جاء فيها أنه قد تم الاستيلاء على 250 طن سكر تم استلامهم من البورصة السلعية، من قبل تاجر دائرة مركز جرجا، وتصرفه بهم بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه، حيث إنه خالف القانون وتصرف في كمية السكر المُعلن عنها بالسوق السوداء.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد وإحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.
 
وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إلى أنه يتم بشكل دوري وبصفة مستمرة تدشين حملات رقابية على الأسواق، من أجل متابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار.
 
وأكد "إبراهيم"، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يبيع أي من السلع الغذائية المنصرفة له بالسواق السوداء؛ محققًا أرباح بطريقة غير مشروعة وخارجة عن القانون.
 






سوهاج

التموين

السكر

جرجا




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