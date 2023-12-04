صيدلة الإسكندرية تنظم حملة تبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى

الإسكندرية أسماء على بدر

دشن الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية حملة التبرع بالدم للعام الثاني عشر وفقًا وتطبيقًا لرؤية مصر 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية في توفير صحة جيدة للجميع وضمان سلامة المرضى.

وقال أحمد على مسئول التسويق بالاتحاد إن الحملة جاءت تحت شعار "أنا متبرع مصري، أنا متبرع دائم" وبالتعاون مع بنك دم الهلال الأحمر المصري، وتم الحصول على 121 كيس دم في خلال بضع أيام بعد النزول إلى كلية الصيدلة ومصنع فاركو وقرية سبع البندر.

واضاف لـ" اليوم السابع " أن الهدف من ذلك نشر التوعية ضد الأنيميا ومختلف الأمراض المتعلقة بالدم، جنبًا إلى جنب مع بث فكرة ومفهوم التبرع بالدم في عقول عامة الناس، حيث حصل جميع المتبرعين على سلسلة من القياسات والتحليلات مجانًا قبل إجراء التبرع للتأكد من عدم وجود أى مضاعفات قد تعوق التبرع أو تؤثر على المتبرع بشكلٍ أو بأخر، مثل: تحليل فيروس B و C، تحليل الزهري، وتحليل الإيدز.