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صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية طرفا بسمالوط

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:03 م
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية طرفا بسمالوط قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية طرفا بمركز سمالوط على مدار يومي 4 و 5 من ديسمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 
 
 
 
 
 






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محافظة المنيا




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