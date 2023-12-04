شباب كفر الشيخ تحث الصيادين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حث أعضاء حملة بشبابها بمحافظة كفر الشيخ، الصيادين بالبرلس، قلعة صناعة مراكب الصيد واليخوت فى مصر، لنشر الوعي وتشجيع الصيادين وصناع السفن على الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابى وحثهم على المشاركة السياسية الفعالة خاصة في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بدعم ومساندة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ويحرص الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على متابعة شباب الحملة و دعم خطة اللقاءات المتنوعة فى الفئات والمستويات الثقافية المتباينة بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، بالتوازي مع إطلاق المديرية لسلسلة من اللقاءات التثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب واستضافة أساتذة الجامعات المتخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية، لفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب فى كافة مدن وقرى المحافظة.

ويجوب متطوعو الحملة، الأماكن العامة و يعقدون اللقاءات على المقاهي، المطاعم، الشوارع وأماكن التجمعات الشبابية بقرى ومدن المحافظة، وبرنامج مفعم بلقاءات متنوعة للشباب و لجميع فئات المجتمع لتعزيز الوعي السياسي والثقافي وتوزيع المنشورات التي تقدم رؤية ورسالة الحملة بكفر الشيخ.

كما نظمت إدارة شباب قلين بكفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصنيع المجسمات من مادة الشمع، بمركز شباب شباس عمير بمشاركة عضوات نادي الفتاة بشباس وقزمان وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ تدريبات سفراء مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب" ومنظمة اليونيسف، وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية للنشء من 10-14 عاما، بمراكز شباب الرمله والخادمية بسيدي، بمشاركة 240 مستفيد.



توعية الصيادين بأهمية الانتخابات الرئاسية



توعية الصيادين