سيناتور أمريكى يصف أوستن بالساذج بسبب تحذيره لإسرائيل من الهزيمة الاستراتيجية

كتبت ريم عبد الحميد

وصف السيناتور الأمريكي الجمهورى ليندسى جراهام وزير دفاع بلاده لويد أوستن بالساذج، قائلا إنه فقد الثقة فيه بسبب تصريحاته الأخيرة عن حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وقال جراهام، فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية عن أوستن: إنه ساذج للغاية، أعنى أننى فقدت كل الثقة بهذا الرجل، وذلك بسبب قول أوستن إن تكتيكات إسرائيل تحول المدنيين فى غزة إلى أعداء مستقبليين.

وكان أوستن قد حذر إسرائيل من التعرض لهزيمة استراتيجية فى الحرب التي تشنها على قطاع غزة حال فشلها فى الانتباه للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد الضحايا من المدينيين.

وخلال خطاب ألقاه أمام منتدى ريجان للدفاع الوطنى فى سنسى فالى بكاليفورينا، قال لويد أوستن إنه ضغط بشكل شخصى على القادة الإسرائيليين لتجنب الخسائر بين المدنيين، وتجنب الخطاب غير المسئول ومنع العنف من قبل المستوطنين فى الضفة الغربية.

وعلق جراهام على تصريحات أوستن قائلا: "الهزيمة الاستراتيجية ستحرك الفلسطينيين؟ إنهما يتحركون بالفعل. يتم تعليمهم منذ مولدهم أن يكرهوا اليهود ويقتلوهم. ويتعلمون فى الحساب: لو أن هناك 10 يهود، وقتلت 6 كم يتبقى"، على حد زعمه.

وتابع قائلا: إننى معجب بالوزير أوستن، لكن هذه الحرب أثبتت لى، انه لو تم مهاجمتنا بهذا الشكل، وهو ما حدث فى 11 سبتمبر، ولو دعانا أحد بعد شهرين لوقف إطلاق النار ضد القاعدة، كنا سخرنا منها، وكنا طردناهم. والوزير أوستن يقول لإسرائيل أشياء من المستحيل أن تتحقق.