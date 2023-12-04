اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال جديد بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:51 ص
زلزال جديد بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين زلزال الفلبين - أرشيفية
وكالات

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

ووقع الزلزال على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

على إثره، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

وصباح أمس الأحد تم تسجيل هزة أخرى بقوة 6.6 درجة في نفس المنطقة.

 







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