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راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 تهز الجبال.. فيديو وصور

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:14 م
راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 تهز الجبال.. فيديو وصور
كتب زكى القاضى

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نشرت وزارة الانتاج الحربى فيديو حول تجارب الأداء لراجمة الصواريخ المصرية رعد 200 والتى تم الكشف عنها فى معرض ايديكس 2023، وذلك لأول مرة في فعاليات المعرض، وهي من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.
 
 
وكان اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، قد أكد أن هناك تكليفا من الرئيس السيسى بتوطين التكنولوجيا والصناعات العسكرية في مصر، حيث ستعلن الوزارة عن منتجات جديدة في المعرض الحالي من إيديكس، كما يتوقع أن تعلن الوزارة طرح الصلب المدرع والمستخدم في العربات المدرعة، وينتج في الوزارة بعدة أسماك مختلفة.
 
هذا فيما أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عن فخره بانطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، جاء ذلك في تصريحات إعلامية له على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن إنطلاق المعرض.






ايديكس 2023

معرض إيديكس

اخبار مصر

القوات المسلحة

رعد 200




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