خطوات وزارة التعليم لرفع مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الطلاب

كتب ـ محمود طه حسين

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى رفع مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى طلاب المدارس فى إطار تعويض الفاقد التعليمي في القراءة والكتابة والرياضيات، نرصد فى التقرير التالى خطوات رفع مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ.

-إطلاق ورشة العمل التخطيطية لبرامج تعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

- يشارك فى ورشة العمل الأكاديمية المهنية للمعلمين وعدد من أساتذة كلية التربية جامعة عين شمس والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية.

- تستهدف ورشة العمل وضع علاج لضعف مهارات القراءة والكتابة والحساب.

- هناك طلاب في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي يواجهون صعوبة في القراءة والكتابة مما يؤدي إلى ضعف التحصيل العام والتعثر في بقية المواد الدراسية.

- سيتم متابعة المدارس لقياس مدى التحسن فى المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب لدى الطلاب.

- إجراء تقييمات دورية، كما أن التقييمات الوطنية والدولية للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب كانت كاشفة لبعض مواطن الضعف لدى أبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية وتحديد بعض الفجوات التعليمية ورصد أسبابها ومظاهرها كبداية لوضع خارطة طريق لسد تلك الفجوات، وتحديد خطوات إجرائية للتعامل مع هذه المشكلة.

- ضرورة الاهتمام بمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

- تشخيص الصعوبة لدى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم.

- سيتم وضع برنامج متكامل وخطة تنفيذية لتعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب؛ كخطوة مهمة لعلاج مشكلة ضعف مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب، حيث يشارك في هذه الورشة خبراء متخصصون في إعداد المناهج والتقويم والتدريب عليها.

- لن يأتي التطوير بثماره إلا إذا تمكن الطلاب في بداية تعليمهم من مهارات القراءة والكتابة والحساب لتأثيرها على ناتج التعلم وعلى جودة التعليم.