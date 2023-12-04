خاص.. "رعد 200" راجمة الصواريخ المصرية تظهر لأول مرة اليوم فى القاهرة (صور )

كتب زكى القاضى

في إطار فعاليات انطلاق معرض إيديكس 2023، من المنتظر أن تظهر راجمة الصورايخ المصرية رعد 200 لأول مرة في فعاليات المعرض، وهي من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.

وكان اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، قد أكد أن هناك تكليفا من الرئيس السيسى بتوطين التكنولوجيا والصناعات العسكرية في مصر، حيث ستعلن الوزارة عن منتجات جديدة في المعرض الحالي من إيديكس، كما يتوقع أن تعلن الوزارة طرح الصلب المدرع والمستخدم في العربات المدرعة، وينتج في الوزارة بعدة أسماك مختلفة.

هذا فيما أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عن فخره بانطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، جاء ذلك في تصريحات إعلامية له على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن إنطلاق المعرض.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، مضيفاً أن هذا المعرض هو المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، مضيفاً أن المعرض يعد فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.