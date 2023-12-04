حملة المرشح عبد الفتاح السيسى ببورسعيد تلتقى ممثلى النقابات والهيئات.. صور

عقدت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى محافظة بورسعيد، اجتماعا مع ممثلى النقابات والاتحادات والهيئات، لتنسيق خطة العمل خلال الأيام القليلة القادمة لدعم مرشح الحملة، والوقوف على بعض المطالب الخاصة بهذه الكيانات.

ورحب ممثلو الحملة الرسمية، بالكيانات التى حضرت اجتماع اليوم، مؤكدين على دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير، والحفاظ على أرض الوطن، وبحثوا خطة زيادة الوعى لأعضاء الكيانات الخاصة بهم، من أجل المشاركة بشكل إيجابى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

ودار حوار متبادل بين ممثلى الحملة والكيانات المشاركة فى الاجتماع، حول الموضوعات الهامة التى تخص أعضاء هذه الكيانات التى تمثل قطاع كبير فى الشارع البورسعيدى، وأكدوا أنه سيكون هناك تواصل دائم للوصول إلى حلول تُلبى مطالبهم من أجل الارتقاء بالعمل فى المؤسسات التابعة لهؤلاء الأعضاء.

يمثل الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى محافظة بورسعيد : النائب عادل اللمعى، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، المهندس محمد سلامه، أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، المهندس على جبر، منسق التحالف الوطنى فى المحافظة، عميد محمد على، منسق مبادرة حياة كريمة، زيدان عمار، ممثل القبائل والعائلات المصرية، أحمد البسيونى، ممثل الكيانات الشبابية "يلا سيسي"، عماد الدسوقى، ممثل كيان شباب مصر، إبرام عبدالمسيح، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.