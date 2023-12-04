حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تبرز مؤتمرات دعم كل الكيانات لمرشحها الرئاسى

محمد الجالى- هند مختار

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، للمرشح السيسى، الجمعة الماضى.

حزب حماة الوطن



- نظمت أمانة محافظة قنا بحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا بمدينة أشمون، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، مؤتمرا جماهيريا بقرية الأسدية مركز أبو حماد، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن بمحافظة الاسكندرية، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظم قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

- نظمت أمانة محافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن لقاء جماهيري بقرية غرب أسوان بمركز أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمرا جماهيريا بمدينة طنطا، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.





حزب مستقبل وطن



- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا بسفح الأهرام داخل مسرح الصوت والضوء، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

- عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حزب التجمع



- نظمت امانة حزب التجمع بالدقهلية مؤتمر جماهيري لإعلان تأييد “الرئيس عبد الفتاح السيسي” بالانتخابات الرئاسية بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

حزب مصر أكتوبر



- نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا حاشداً تحت عنوان "لست وحدك"، في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور ممثلي ذوي القدرات الخاصة.

حزب الإصلاح والنهضة



- أطلق حزب الاصلاح والنهضة فاعلية "مصر تختار الرئيس" التي بمحافظة القاهرة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمدينة حلوان، حيث قامت الحملة بعمل لقاء مع شباب المنطقة لمتابعة الحملة، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- نظم حزب الاصلاح والنهضة لقاء نسائي لأهالي البحيرة لدعم المرشح الرئاسي، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك ضمن فاعليات حملة "مصر تختار الرئيس".

- نظم حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الجيزة، انفو ديسك لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ضمن فاعليات حملة "مصر تختار الرئيس" التي أطلقها الحزب.

حزب المصريين الأحرار



- نظم حزب المصريين الأحرار مسيرة وجولة في كافة ميادين وشوارع القاهرة الكبري والجيزة بالأتوبيس المكشوف يحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر" لتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

حملة يلا سيسي



- أطلقتها حملة يلا سيسي بمحافظة الشرقية مبادرة توعوية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب الحرية المصري



- نظم حزب الحرية المصري مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الدقهلية، مع لفيف من اهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية { 2024 - 2030 }، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار"