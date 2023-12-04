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حكاية وطن.. زيادة المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 لـ 340 مليار

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:28 م
حكاية وطن.. زيادة المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 لـ 340 مليار صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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على مدار السنوات الماضية اهتمت الدولة بملف المعاشات  حيث ارتفعت قيمة المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 الى 340 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2022/2023، كما تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 حيث تبلغ  تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه سنوياً يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
 
وعلى جانب آخر ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل بعدد من الإجراءات، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل ، حيث يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
 
 






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المنحة الاستثنائية للمعاشات

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