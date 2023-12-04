حكاية وطن.. تنفيذ 1809 مشروعات قومية بالجيزة تضم محطات مياه ومدارس

كتبت – مرام محمد

أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، وعلى رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور التي تشهد طفرة غير مسبوقة سواء لتطوير الشبكات أو استحداث محاور جديدة لتحسين الحركة المرورية بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي وتحسين مياه الشرب، والتوسع في إقامة مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية غير الآمنة.

شهدت محافظة الجيزة تنفيذ حوالي 1809 مشروعات قومية، ضمت محطات مياه شرب وصرف صحي ومستشفيات ومدارس ومحاور مرورية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حسب ما أكده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ففي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، شهدت الجيزة خلال ثلاث سنوات طفرة تنموية غير مسبوقة، أدت إلى ضخ (مليون م3) من المياه النقية الإضافية، مما ساهم في حل مشكلة انقطاعات المياة وضعف الضغوطات بالعديد من المناطق على مستوى محافظة الجيزة إلى جانب خدمة 49% من المناطق المحرومة بمشروعات الصرف الصحي.

وفيما يخص مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية غير الآمنة والبالغ عددها 31 منطقة، شهدت المحافظة إنشاء 11424 عمارة سكنية بالطراز الحضاري بإجمالي 274797 وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة، بتكلفة حوالي 57 مليار جنيه، بخلاف تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 500 مليون جنيه، فضلًا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف.

وفي قطاع الطرق، شهدت المحافظة تنفيذ 10 محاور مرورية عملاقة حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3685 محور مروري وطرق وشوارع خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.

ضمت المحاور المرورية تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية إلى طرق سياحية ومزارات حضارية تعد كلًا منها واجهة مشرفة للمحافظة إلى جانب استحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحورى الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقًا الذي جاء لاستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم، ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقًا، ومحور (أبو رواش) الكابلات سابقاً، وتوسعات الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ومحور طريق المنشية.