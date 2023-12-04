اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم: دعم الوجبة المدرسية بنحو 15 عنصرا من الفيتامينات والأملاح المعدنية
 
مواصفات امتحان مادة الدراسات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للتيرم الأول
 
 
التعليم العالى تصدر قرارًا بندب صبحى حسانين مستشارًا للوزير للأنشطة الرياضية
 
وزارة التعليم: 25 مدرسة رسمية دولية بها 10 آلاف طالب تقدم فرصة تعليمية متميزة
 
وزير العمل:وحدة ما قبل المغادرة أحد أدوات الجمهورية الجديدة لحماية وتوعية العمال
 

 







حصاد الوزارات

وزاره التعليم

الشهاده الاعداديه

وزاره الصحه

التعليم العالى

الانشطه الرياضيه



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