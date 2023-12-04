حصاد الوزارات.. تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم: دعم الوجبة المدرسية بنحو 15 عنصرا من الفيتامينات والأملاح المعدنية
مواصفات امتحان مادة الدراسات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للتيرم الأول
التعليم العالى تصدر قرارًا بندب صبحى حسانين مستشارًا للوزير للأنشطة الرياضية
وزارة التعليم: 25 مدرسة رسمية دولية بها 10 آلاف طالب تقدم فرصة تعليمية متميزة
وزير العمل:وحدة ما قبل المغادرة أحد أدوات الجمهورية الجديدة لحماية وتوعية العمال
وزير الأوقاف: الوزارة قدمت برامج غير مسبوقة فى تدريب الأئمة والواعظات
وزيرة البيئة: بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق جنوب سيناء
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