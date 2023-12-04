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جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم أحياء فى البيرة ومحيط مخيم قلنديا

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 10:41 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم أحياء فى البيرة ومحيط مخيم قلنديا اشتباكات الضفة الغربية
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم أحياء سطح مرحبا في البيرة ومحيط مخيم قلنديا بالضفة الغربية.

أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، أن فرق الهلال الأحمر تواجه صعوبات كبيرة فى الوقت الراهن لإيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد تكثيف القوات الإسرائيلية لقصفها لجنوب القطاع. 

وقالت فرسخ - اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني داخل القطاع مأساوي، وحتى خلال الهدنة كل ما تمكنا من إدخاله هو حوالي 1091 شاحنة. 

وأشارت إلى أن هذه الشاحنات لا تسد حاجة القطاع ولا تكفي لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني يفتقدون للطعام والماء والدواء، كما أن الوقود الذي سمح بإدخاله خلال الهدنة كميات قليلة لا تسد حاجة المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء، وكذلك لا تكفي مركبات الإسعاف.. مضيفة:"اليوم باتت طواقمنا تواجه تحديات وصعوبات حتى فى إيصال المساعدات للجنوب؛ بسبب شدة القصف الإسرائيلى".

 

 







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