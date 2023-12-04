توافد المواطنين على مؤتمر دعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

توافد المواطنون قبل قليل، علي مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ب الانتخابات الرئاسية المقبلة، برعاية النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب.

وكان آلاف المواطنين قد توافدوا علي السرادق المقام بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط لحضور المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور قيادات حزب مستقبل وطن من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب وبحضور عدد كبير من الشخصيات والقيادات السياسية والحزبية والقيادات الشعبية بمحافظة أسيوط وذلك دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



توافد المواطنين على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات