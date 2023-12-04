تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 635 شاحنة و 120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 377 شاحنة و113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 258 شاحنة و7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما يغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس.

ويشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و170 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحرية 2 إلى جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانيها.