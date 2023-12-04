بالأعلام والطبول.. أهل الفيوم يدعمون المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الفيوم رباب الجالي

شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة الوطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قيام عشرات المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وامتلأ السرادق بالحاضرين، وبدأ ترديد الأغاني الوطنية قبل بدء المؤتمر.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بعد قليل بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر كلمات للضيوف وعرض أهم الإنجازات الدولة المصرية خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.