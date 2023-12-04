انتخابات الرئاسة 2024.. تجهيز 18 مركزا انتخابيا و41 لجنة فرعية فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

خصصت محافظة الجيزة 18 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في حي إمبابة، لاستقبال 389 ألفا و482 ناخبا من مواطني الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتستعد المحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المختلفة للانتخابات الرئاسية، من حيث تجهيز اللجان والمراجعة على المرافق الخاصة بالمدارس والمؤسسات التي تقام فيها لجان التصويت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وطالبهم بالمرور على مختلف اللجان الانتخابية التي وقع عليها الاختيار للاطمئنان والمراجعة على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

وكلف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد والمظلات بكل المراكز الانتخابية، إلى جانب مراجعة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها، تيسيرًا على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم والخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.