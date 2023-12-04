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اليوم.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 08:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" إيديكس 2023
كتب زكى القاضى

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تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
 
ويضم معرض إيديكس  22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.






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