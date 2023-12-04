المعهد الفنى الصحى بالوادى الجديد يختتم أول فعالية تنافسية للمتفوقين.. صور

أعلن الدكتور أحمد فتحى شعلان عميد المعهد الفنى الصحى بالوادى الجديد، عن الانتهاء من تنظيم أول فعالية تنافسية لطلاب المعهد والتى تضمنت إجراء مسابقة نهائى أول الطلبة لجميع الشعب (شعبة فنى التمريض وشعبة المختبرات الطبية وشعبة التسجيل الطبى والإحصاء وشعبة المراقبون الصحيون) وذلك فى مادة الميكروبيولوجى، حيث وصل النهائى 10 مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 طلاب وانتهت التصفيات بإعلان أسماء المتفوقين وتم توزيع جوائز المسابقة عليهم وتكريم المشاركين فى الفعاليات وتسليمهم دروع شرفية تقديرا لجهودهم.

وتضمنت لجنة التقييم والاختبارات كلا من الدكتور أمجد أحمد عزت عثمان رئيس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور محمد عبد الباسط إبراهيم مدرس بقسم الميكروبيولوجى كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور عبد الله كامل عبد الله مدير الإدارة الصحية بالداخلة.

وقال عميد المعهد، لـ"اليوم السابع" إن هذه الفعاليات التى ينظمها المعهد تأتى ضمن خطة التدريس للطلاب بهدف خلق أجواء من التنافس بينهم فى المناهج الدراسية وهى أولى الفعاليات التى يتم تنظيمها فى أول سنة دراسية بالمعهد الذى دخل الخدمة التعليمية هذا العام، مؤكدا على أن التفاعل بين الطلاب من أجل الفوز فى المسابقة كان ملحوظا خلال المنافسات التى جرت تحت إشراف لجنة مختصة من أساتذة من قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط ومشاركة مدير الإدارة الصحية بالداخلة.