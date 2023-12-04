المدير التنفيذى لحملة السيسي: الانتخابات فرصة فريدة لتشكيل مسار مستقبلنا

الفيوم رباب الجالي

قال العميد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الانتخابات الرئاسية فرصة فريدة للتعبير عن أرائنا واختيار المرشح الذى يحقق طموحاتنا، وتشكيل مسار مستقبلنا فى السنوات القادمة، وعلينا أن ندرك أهمية صوتنا ويتعين علينا اختيار القائد والزعيم والقدوة والحكيم وصاحب الرؤية، وهى صفات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الذى يمكنه أن يحقق لنا مستقبل أفضل، ومشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون أولى خطوات بناء مستقبل يليق بنا وبحضارتنا.

وأضاف: "مشهد المصريين بالخارج كان مشرف وتحمل رسالة العالم كله أن أقدم دولة فى التاريخ تنتخب رئيسها فى مشهد إنتخابى وحضارى مهيب، ونحن على يقين أن المصريين سيخرجون بالملايين فى مشهد حضارى مهيب، وما نراه اليوم فى مؤتمر حماة وطن يمثل فخر لنا جميعا ونستطيع من خلال المشهد أن نقول أن شعب الفيوم بالكامل خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وكان بدأ المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسى خلال فترة قيادته لمصر، وكيف أنه حمى مصر من السقوط، ووقف بالمرصاد لأعداءها الدين أرادوا بها السقوط، وتم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبرى مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته إلى بر الأمان، بالإضافة إلى دعم مصر لغزة والقوافل التى قدمتها مصر لأهالى غزة.

وكان شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة وطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، قيام المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وامتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغانى الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح اارئاسى عبد الفتاح السيسي.