الكويت: حريق محدود بمبنى وزارة الخارجية دون وقوع إصابات

شب حريق محدود فى أحد أجزاء مبنى وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين دون وقوع إصابات.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها - أنه تم السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن جميع موظفي الوزارة بخير، حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية، أعربت عن ترحيب دولة الكويت نجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة - في بيان ، أن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة، إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.
وأضاف البيان أنه - في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية الكويتية على إشادة دولة الكويت بهذا الاتفاق - إلا أنها تدعو لاستمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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