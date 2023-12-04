الكويت: حريق محدود بمبنى وزارة الخارجية دون وقوع إصابات

الكويت (أ ش أ)

شب حريق محدود فى أحد أجزاء مبنى وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين دون وقوع إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها - أنه تم السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن جميع موظفي الوزارة بخير، حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، أعربت عن ترحيب دولة الكويت نجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.