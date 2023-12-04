الكهرباء: تطوير 380 مركز خدمة عملاء وتخصيص منافذ لذوى الهمم

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة تبلغ 460 مركزا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 380 مركز حتى الآن بنسبة تزيد عن 85% ليتم إتاحة الخدمات بها بنفس الرسوم المقررة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى نجحت في تفعيل كافة خدمات القطاع التى يبلغ عددها 26 خدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه، كاشفا أن المواطن سواء مشترك أو مستثمر أصبح ليس فى حاجة للذهاب لشركة الكهرباء للحصول على الخدمة.

وقال إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة لتطوير جميع مراكز خدمة العملاء بجميع أنحاء الجمهورية وتوحيد الهوية البصرية بحيث تحمل نفس الشعار واللون الموحد لتكون معلومة لدى البسطاء.

وتابع المصدر، أن أعمال التطوير التى تتم بمراكز خدمة العملاء تشمل تخصيص منافذ خاصة بكبار السن و ذوى الهمم، وتم تدريب عدد كبير من موظفى خدمة العملاء على التعامل مع ذوى الهمم واستخدام لغة الإشارة لمساعدتهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة.