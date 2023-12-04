الكهرباء : تركيب 2 مليون 950 ألف عداد كودي للمبانى المخالفة حتى الآن

كتيت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 950 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 مليون معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 مليون 400 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻليكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي و المرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حالياً ميكنة تحصيل القيمة الشهرية لمستخدمي نظام الممارسة و ذلك بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية و متابعة مسبوق الدفع لضمان سداده بانتظام و بشكل شهرى للحفاظ على حق الدولة.

وأوضح المصدر أن هناك بعض شركات توزيع الكهرباء قررت إلزام مستخدمي نظام الممارسة باستبداله بالعداد الكودى مسبوق الدفع وخاصة بالاماكن الاكثر سرقة للتيار من خلال زيادة نسبة الفقد بها.

وقال المصدر، إن الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.