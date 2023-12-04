"العمل العربية" تدعو الدول لتحقيق دعم اقتصادى وحماية اجتماعية لذوى الإعاقة

كتبت آية دعبس

قالت منظمة العمل العربية ، إنها تضع في مقدمة أولوياتها دراسة وبحث واقع تشغيل وبطالة الشباب والشابات في الدول العربية خاصة الفئات الأولي بالرعاية، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، داعية الدول الشركاء للعمل معاً كل بحسب اختصاصه لسد الثغرات التي عمقتها الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتعاقبة، والسعي جميعاً إلى ضمان وصولهم إلى كافة أشكال الدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بغرض تمكين "الجميع" على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم الإقصاء من خلال تطوير التشريعات القائمة، وإطلاق البرامج وحملات التوعية التي ترسخ الوعي المجتمعي بقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة ليتمكنوا من المساهمة في تقدم مجتمعاتهم ، لنضمن لهم مكاناً بارزاً في برامج وخطط التنمية المستدامة التي تنشدها دولنا العربية.

وجددت منظمة العمل العربية الوعد والعهد بأن تبقى خير عون لهذه الشريحة الغالية، لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة و تحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم ومهاراتهم، وتجاوز التحديات التي تواجههم في الإندماج الاقتصادى والاجتماعي في المجتمع .

ويُحتفل بيوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر ديسمبر من كلّ عام، وذلك في اليوم الثالث منه، واعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية الذي ناشدت جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم. كما تبنّت الأمم المتّحدة منذ نشأتها موضوع كرامة الإنسان المتأصّلة، وما يتأتى عليه من مساواة، وحقوقٍ لجميع البشر دون استثناء، واعتبرتها أساسًا للحريّة، وأيضًا للعدالة والسلام العالمي.