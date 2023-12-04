السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ح.م .ع" عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ه.م" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 40% بسبب خلافات بينهما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت نيابة مركز المراغة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.