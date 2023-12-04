قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه يجب على إسرائيل تجنب وقوع مدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، متابعة: "نتوقع من إسرائيل ألا تكتفي بتحذير المدنيين في غزة للانتقال إلى أماكن آمنة فحسب بل أن تجعل ذلك ممكنا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".